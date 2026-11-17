José Benet, con 79 años de antigüedad ininterrumpida como abonado, es el Socio VCF Abonado número 1 y acaba de elegir su asiento para el Nou Mestalla. A lo largo del día, irán accediendo más valencianistas a la Sala 1923 del Camp de Mestalla.

“Estoy asombrado con la cantidad de herramientas modernas que hemos utilizado en el proceso. Me alegro de haber venido porque los empleados han sido muy eficaces, acorde con la potenciación técnica de lo que rodea al Club y que se transforma en una relación que permite cercanía con ellos. Valoro mucho esta gestión, acierta mucho el Club con sus empleados para gestionar y llevar a cabo un proyecto que era un sueño y que, al final, se ha resuelto. Estoy con muchas ganas de conocer el Nou Mestalla”, indica Benet.

Así es el proceso de selección de asiento

El Club está avisando a todos los capitanes a través de su correo electrónico con varias semanas de antelación de la fecha y hora de la cita, que es presencial -en el Camp de Mestalla, entrada por la Av. Aragón puerta A4 en horario de lunes a viernes de 8:30h a 19:30h- y personalizada.

En caso de no poder asistir de manera presencial, el Club te ofrecerá la posibilidad de hacerla virtualmente o poder delegar en otra persona firmando una autorización que se encontrará en la web https://www.valenciacf.com/camiaunanovacasa.

En caso de no poder asistir y tener que posponer la cita, puedes ponerte en contacto con el Club para agendar una cita posterior.

El ‘capitán’ es el que represente al grupo en el día correspondiente, en la Sala 1923 del Camp de Mestalla, y quien toma la decisión de elegir los asientos en nombre de todos los integrantes de la agrupación.

Para esta decisión, el ‘capitán’ está asistido por personal especializado del Club y tiene a su disposición una plataforma digital inmersiva que recrea la vista exacta a escala real desde cada butaca, garantizando la mejor experiencia antes de confirmar la reserva.

En los grupos con un abonado de +50 años de antigüedad ininterrumpida en el Club, éste deberá estar presente en la cita. Aunque no sea el capitán del grupo, ha de asistir.