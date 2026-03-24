Sagunto fomenta el reciclaje con descuentos de hasta el 40% para las personas con una vivienda y hasta un 50% para empresas

Desde el Ayuntamiento de Sagunto se ha puesto en marcha una campaña para ahorrar mientras sus habitantes reciclan.

De hecho, las personas que tienen vivienda en Sagunto podrán ahorrar hasta un 40% en su tasa municipal de residuos, participando activamente en el reciclaje.

Para ello se debe aportar los residuos al ecoparque o ecomóvil y acumular puntos verdes. También utilizar el servicio de recogida domiciliaria de enseres. Se recomienda depositar aceites domésticos usados en la red de ecoparques, que también conlleva descuentos.

Además, las empresas tendrán descuentos de hasta el 50%.

En esta entrevista con María José Gimeno, el Director General de la SAG, Jorge Silvestre, explica todos los detalles.



