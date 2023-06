Sagunto contratará a 65 personas para gestión forestal en verano

El Ayuntamiento de Sagunto va a destinar, este verano, más de 400.000 euros a la contratación de personas desempleadas y maquinaria para mantener el terreno forestal de la ciudad en óptimas condiciones. Se va a contratar a sesenta y cinco personas para desbrozar caminos rurales, instalar señalética en ellos y, además, se actuará en El Grau Vell y en la Marjal. Y no solo ahí sino que, como novedad, se trabajará, también en verano, en el mantenimiento de las laderas del Castillo y del Teatro Romano.

"Durante este invierno, estuvimos haciendo, en ambas laderas, trabajos de poda y tala para pinos que estaban peligrosos, ramas con mucho peso, alguno que estaba seco... Hicimos esa retirada, poda y tala y, ahora, este verano, vamos a trabajar en mantener esa zona libre de maleza, respetando las plantas autóctonas, siempre en colaboración con la arqueóloga del Ayuntamiento, para mantener, en buen estado, tanto la ladera del Teatro como la del Castillo", explica la presidenta del Consell Agrari de Sagunto, Ana María Quesada, en declaraciones a los medios de comunicación.

"Es una oportunidad laboral para muchas personas que, de otra forma, tiene problemas de reinserción laboral y que esta experiencia les permite no permanecer inactivos, no tener esa problemática de, de repente, tener un espacio muy grande en tu curriculum o en tu experiencia laboral, sin poder trabajar, sino que, de alguna forma, evitar que queden descolgados de lo que es el mercado laboral", destaca, por su parte, el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, en referencia no únicamente a los beneficios medioambientales de esta iniciativa sino, también, en clave laboral.