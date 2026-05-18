Sagunto celebra el día internacional de los museos con una jornada de puertas abiertas de todos sus espacios museísticos

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Ayuntamiento de Sagunto se suma a la celebración impulsada por el Consejo Internacional de Museos bajo el lema de este año, poniendo en valor el papel de los espacios museísticos como lugares de encuentro, diálogo y construcción colectiva.

Sagunto, ciudad histórica marcada desde sus orígenes por el intercambio entre pueblos y civilizaciones, quiere aprovechar esta jornada para reivindicar su identidad como una ciudad acogedora, diversa y abierta al mundo. A lo largo de los siglos, culturas íberas, romanas, judías, musulmanas y cristianas han dejado su huella en nuestro patrimonio, configurando una ciudad donde la convivencia y la suma de culturas forman parte de nuestra esencia.

Precisamente, en ese sentido la concejala de Turismo y de Patrimonio Cultural e Industrial, Natalia Antonino, ha recordado en esta entrevista con María José Gimeno que los museos y espacios patrimoniales representan mucho más que lugares de conservación: son espacios vivos donde comprender nuestro pasado común, fortalecer el respeto mutuo y seguir construyendo una sociedad cohesionada desde la cultura. En un momento en el que las ciudades deben apostar por la convivencia, la inclusión y el entendimiento entre personas y comunidades, Sagunto encuentra en su patrimonio una herramienta fundamental para seguir avanzando.