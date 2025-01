El CB Puerto de Sagunto se lleva el derbi frente al Bàsquet Morvedre

Se trata, sin duda, de una de las citas deportivas más esperadas del año en El Camp de Morvedre: el derbi local entre nuestros dos principales clubes de baloncesto. Una vez más, el cruce entre ambos ha sido emocionante y vibrante y acompañado, por supuesto, del ánimo y del calor de la afición de ambos bandos.

En esta ocasión, el derbi entre el Bàsquet Morvedre y el Club Baloncesto Puerto de Sagunto ha acabado cayendo del lado del CB Puerto de Sagunto por 58 a 75 a favor de los del José Veral.

Balonmano: Doble derrota para Fertiberia y BM Morvedre

En materia de balonmano, el Fertiberia Balonmano ha caído por la mínima en su visita al Balonmano Energy Caserío de Ciudad Real por un ajustadísimo 35 a 34 a favor de los locales. El entrenador 'rojiblanco', Toni Malla, en sus habituales declaraciones post-partido, habla directamente de "derrota dolorosa".

"Está claro que hoy no hemos estado inteligentes ni hemos estado concentrados. Caserío, aprovechando cosas que no podíamos controlar, como los timings del juego, nos la ha jugado muy bien, muy inteligentes. Nosotros no hemos sabido responder", analiza el técnico del Fertiberia Balonmano, Toni Malla.

"A la vista está que nos han metido treinta y cinco goles cuando teníamos una media de veintiséis goles anterior a este partido", concluye Malla en declaraciones posteriores al encuentro.

Tampoco han podido vencer a su rival las jugadoras del Balonmano Morvedre, que han sufrido derrota frente al Elda. 25 para las del René Marigil frente a los 33 tantos de las alicantinas.

Fútbol: Derrota del Saguntino, victoria del Acero

Sin goles ha concluido el cruce entre el Soneja y el Atlético Saguntino (0-0). El entrenador de los 'romanos', Carlos Ortí, reivindica, pese a ello, que el Saguntino ha estado superior. "Creo que el equipo ha competido bien y ha hecho todo lo que tenía que hacer. Simplemente, nos ha faltado, en cada gol, estar más acertados. Yo creo que hemos sido superiores", valora Ortí en declaraciones post-partido.

"Mi opinión es que el equipo ha generado ocasiones para poder llevarse los tres puntos. Incluso en el último minuto hemos tenido dos ocasiones bastante claras pero lo que digo: el trabajo ha sido muy bueno, la actitud de los chicos ha sido fenomenal", reivindica el entrenador del Atlético Saguntino, Carlos Ortí.

Mejores noticias, por su parte, deja el encuentro disputado entre la UD Quart de Poblet y el Acero, con victoria para los de El Fornás por 0-1. Un gol, además, tardío, obra de Aarón en el 88'.