La Policía Nacional detiene a los presuntos atracadores de una estación de servicio de Sagunto

La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores del atraco cometido el pasado noviembre en una estación de servicio de Sagunto. La operación ha permitido esclarecer varios robos con violencia en gasolineras de la provincia de Valencia. Los arrestados, dos hombres de 46 y 47 años, utilizaban vehículos previamente sustraídos para desplazarse hasta los lugares de los asaltos.

En el caso de Sagunto, intimidaron a empleados y clientes con una escopeta de caza y un arma blanca, para sustraer alrededor de mil euros y varios teléfonos móviles. A los presuntos autores se les imputan delitos de robo con violencia, tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad. Uno de ellos ya ha ingresado en prisión provisional.