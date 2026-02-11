ACTUALIDAD

La Policía Nacional detiene a los presuntos atracadores de una estación de servicio de Sagunto

Agentes investigan si los arrestados, dos hombres de 46 y 47 años, son los artífices de varios robos con violencia en gasolineras de la provincia de Valencia

Sergi Beltran

Sagunto |

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.
Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía. | Agencia EFE

La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores del atraco cometido el pasado noviembre en una estación de servicio de Sagunto. La operación ha permitido esclarecer varios robos con violencia en gasolineras de la provincia de Valencia. Los arrestados, dos hombres de 46 y 47 años, utilizaban vehículos previamente sustraídos para desplazarse hasta los lugares de los asaltos.

En el caso de Sagunto, intimidaron a empleados y clientes con una escopeta de caza y un arma blanca, para sustraer alrededor de mil euros y varios teléfonos móviles. A los presuntos autores se les imputan delitos de robo con violencia, tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad. Uno de ellos ya ha ingresado en prisión provisional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer