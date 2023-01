No a los perros en las playas en invierno: El Pleno Municipal rechaza la propuesta de VOX

Las mascotas y, especialmente, los perros requieren de ciertos momentos del día para su esparcimiento, para consumir energía y, en definitiva, llevar una vida saludable como seres vivos. Durante los últimos años, muchas ciudades se están viendo pobladas por espacios específicamente dirigidos al tiempo libre de los perros, como los popularmente conocidos como pipican, áreas reservadas a ellos o, incluso, zonas de ejercicio canino. En este sentido, la capital de El Camp de Morvedre no es una excepción si bien formaciones políticas como VOX han detectado recientemente una carencia de este tipo de infraestructuras, especialmente, en la franja litoral del término municipal de la capital comarcal.

Por ello, VOX ha propuesto en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sagunto correspondiente a este mes de enero que se permita el acceso de perros a las playas del término municipal de la ciudad en temporada baja, es decir, entre el uno de octubre y el treinta y uno de marzo, en tanto en cuanto la actual ordenanza así lo impide. "Los vecinos que residen próximos a la zona de la playa, ya sea en El Puerto, en Corinto o Almardà, siguen sin tener una zona donde poder dejar sueltos a sus canes para que puedan hacer ejercicio y liberar energía", afirma el portavoz de la formación, Alejandro Vila. "VOX solicitó, en mayo de 2021, la creación de algún pipican próximo a la playa para dar una solución a los propietarios de mascotas. El equipo de Gobierno lo vio con buenos ojos pero, igual que con otras muchas más cuestiones, ha pasado prácticamente un año y no se ha hecho absolutamente nada", recuerda el portavoz de VOX, Alejandro Vila.

Sin embargo, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sagunto ha mostrado su negativa a esta iniciativa a favor del esparcimiento y del tiempo libre de las mascotas. Concretamente, PSPV-PSOE y Esquerra Unida han votado en contra de esta medida mientras que, por su parte, Compromís e Iniciativa Porteña se han abstenido. No obstante, PP, Ciudadanos y VOX han votado a favor de esta iniciativa. El portavoz de VOX, Alejandro Vila, lamenta el 'no' recibido, también a algunas alternativas o variaciones como, por ejemplo, la implantación de una zona acotada de unos veinte o treinta metros de los arenales, y no el conjunto de los arenales.