Onda Cero Sagunto sale a la calle para celebrar la XXIV Gala del Deporte

Onda Cero Sagunto ha celebrado este miércoles programa especial de Más de Uno Sagunto con motivo de la XXIV Gala del Deporte, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

El espacio se ha emitido en directo desde la Tenencia de Alcaldía de Puerto de Sagunto, convirtiendo este enclave institucional en el epicentro del deporte local durante toda la mañana. Desde allí, se ha puesto en valor el talento, el esfuerzo y la trayectoria de los deportistas y entidades que serán reconocidos en esta nueva edición de la Gala.

El programa ha arrancado a las 12.20 horas y ha contado con la participación del alcalde de Sagunto, Darío Moreno, quien ha destacado el papel del deporte como herramienta de cohesión social y como seña de identidad del municipio.

También ha intervenido el concejal de Deportes, Javier Timón, que ha subrayado el crecimiento del tejido deportivo local y la importancia de seguir apoyando a clubes y deportistas.

A lo largo de la emisión han pasado por los micrófonos algunos de los protagonistas de la XXIV Gala del Deporte, como el Club Halterofilia Sagunto, galardonado con el Dorsal 216 a la Visibilidad en el Deporte Femenino, de la mano de Shaila Ariño; el CB Baloncesto Puerto, reconocido con el Galardón Valores Humanos; y los premiados como mejores deportistas del año, Zaida García y Antonio Comeche.

Asimismo, han participado Gustavo Samper, distinguido con el Galardón a la Trayectoria Deportiva; y Albert Llueca, presidente del Balonmano Morvedre, reconocido como Mejor Entidad Deportiva Local.

El programa se ha cerrado con la intervención final del concejal de Deportes, poniendo el broche a una emisión especial que ha servido para reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y los valores que representa el deporte en Sagunto.