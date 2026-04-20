Los Lvdi Sagvntini regresan a Sagunto para acerca la cultura clásica a miles de jóvenes

Sagunto viaja desde hoy al pasado con el comienzo de los Lvdi Sagvntini, que durante toda la semana llenarán la ciudad de ambiente clásico.

Hasta el viernes, miles de estudiantes participarán en talleres sobre la vida en la antigua Roma: desde cocina o joyería hasta escritura, mitología o vestimenta.

La plaza Cronista Chabret se convierte estos días en un gran espacio abierto con actividades sobre cultura grecorromana, y también con propuestas para los más pequeños como los Olimpomenuts.

Además, el Teatro Romano vuelve a cobrar vida con la XXIX edición del Festival de Teatro Grecolatino, con representaciones como Medea, Las Suplicantes o Edipo Rey.