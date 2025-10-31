La figura del General Vicente Rojo Lluch, hijo adoptivo de Sagunto, recibe homenaje del gobierno de Pedro Sánchez en Madrid

El general Vicente Rojo Lluch nació en Font de la Figuera (Valencia) en 1894, pero mantuvo siempre una estrecha vinculación con Sagunto, donde reside parte de su familia y donde él mismo llegó a vivir en distintos periodos de su vida. Durante un tiempo residió en la finca Villa María, en término de Sagunto, y más adelante pasó temporadas en una vivienda situada en La Pinada, entre Gilet y Sagunto, reforzando así su lazo personal con esta tierra.

Una relación que se mantiene muy viva, ya que fue nombrado Hijo Adoptivo de Sagunto, parte de su familia continúa residiendo en una ciudad, que recuerda con orgullo la figura de quien fue uno de los militares más brillantes, íntegros y respetados de la historia de España.

Estratega excepcional durante la Guerra Civil, defendió la legalidad republicana con disciplina, inteligencia y sentido del deber. Admirado incluso por sus adversarios, Vicente Rojo representa la imagen del militar culto, humanista y profundamente comprometido con su país.

Hoy, su legado ha recibido un nuevo reconocimiento en Madrid, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha entregado un diploma en homenaje a su trayectoria.

En el acto ha estado presente su hijo, José Andrés Rojo, que ha recogido el galardón en nombre de la familia, y también el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, que ha acudido con la concejala de Cultura, Ana María Quesada, para acompañar en este merecido homenaje a uno de los hombres más notables vinculados a la ciudad.

En esta entrevista con María José Gimeno, en Más de uno, todos los detalles.



