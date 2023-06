"Ante la extrema derecha, no callamos": La Coordinadora Feminista de Morvedre se manifiesta en València

LEER MÁS La Coordinadora Feminista de València reclama a Carlos Mazón que rompa su acuerdo de gobierno con VOX

Llamamiento de la Coordinadora Feminista de El Camp de Morvedre a manifestarse contra la extrema derecha. La plataforma ha organizado una concentración para mostrar su rechazo a la entrada de VOX en las principales instituciones valencianas. Con el lema 'Davant l'extrema dreta, no callem', la Coordinadora Feminista de El Camp de Morvedre va a llevar a cabo una concentración este domingo, veinticinco de junio, a las 11:00 horas, frente al Palau de la Generalitat, en València.

"Con esta concentración, queremos mostrar públicamente nuestro enérgico rechazo a la entrada en las instituciones valencianas de la extrema derecha y expresar nuestra determinación en no ceder ante el retroceso y la posible pérdida de los derechos que las mujeres hemos conseguido hasta ahora", explica la portavoz de la Coordinadora Feminista de El Camp de Morvedre, Lola Sanhermelando.

"No es momento de quedarse en casa sino de llenar cada calle de vida, de lucha y de memoria antifascista. La extrema derecha no es solo una amenaza para el feminismo sino una amenaza para nuestra propia vida. Ante la extrema derecha, no callaremos", reivindica Sanhermelando en declaraciones a los medios de comunicación.