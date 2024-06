Dispositivo de playas 2024 del Ayuntamiento de Sagunto: Desde nuevos quads hasta 40 profesionales de Socorrismo

La capital comarcal de El Camp de Morvedre tiene ya, de manera oficial, dispositivo especial para la temporada de playas 2024. Se trata de un dispositivo que viene trabajando desde principios del mes de junio pero que ha sido presentado oficialmente este miércoles, veintiséis de junio, con una exposición de los principales vehículos del servicio en el Paseo Marítimo de El Puerto así como el izado de las banderas de calidad azul y Qualitur.

Este año, el dispositivo especial para la temporada de playas del Ayuntamiento de Sagunto incluye, más allá de los elementos habituales, cuatro nuevos quads y un nuevo vehículo todoterreno para la Sección de Playas de la Policía Local de Sagunto. El Servicio de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento de Sagunto va a contar, por su parte, con más de cuarenta profesionales a pie de playa.

"Nuestras playas han sido catalogadas muchas veces como las playas más seguras pero, para que ello llegue a ocurrir, necesitamos un dispositivo tan amplio como el que hemos presentado para que, precisamente, esa sea la nota distintiva con respecto a nuestro municipio", destaca el alcalde de Sagunto, Darío Moreno.

"Todo ello asegura, desde luego, que hacemos una apuesta por la ciudadanía pero, también, nos distingue en el ámbito turístico", reivindica el primer edil de la ciudad en declaraciones a los medios de comunicación.

"Una de las cuestiones fundamentales en las que invierte el Ayuntamiento [de Sagunto] es la seguridad", defiende el concejal de Playas, Roberto Rovira. "Por eso, tenemos una plantilla entre socorristas, patrones y coordinadores de cuarenta personas para garantizar, precisamente, eso: la seguridad de nuestras playas durante los cuatro meses de verano", detalla Rovira en declaraciones a los medios de comunicación.

"Creo que somos uno de los ayuntamientos que más servicio [de Salvamento y Socorrismo] presta no solo en días, que ya tenemos cuatro meses de servicio, sino en horario, que en julio y agosto cerramos las playas a las 21:00 horas", reivindica el concejal de Playas.

El dispositivo especial del Ayuntamiento de Sagunto para el verano 2024 lo completan la SAG, el Departamento de Deportes y otras varias concejalías más del Consistorio de la ciudad, entre ellas, por ejemplo, la de Cultura.

Dispositivo de playas 2024: ¿Cuál es la situación de los lavapiés?

No obstante, algunos problemas en los arenales de la capital comarcal de El Camp de Morvedre persisten a día de hoy, entre ellos, los relativos a los lavapiés. El Ayuntamiento de Sagunto explica que los de la Playa de El Puerto ya funcionan con normalidad, no así los lavapiés de las Playas de Almardà si bien el Departamento de Playas del Consistorio insiste en que se trata de una competencia de la Generalitat.

"Al no existir todavía un contrato de mantenimiento, los lavapiés en la Playa de El Puerto funcionan pero hay averías en Almardà y Corinto que, como no pueden ser reparadas, seguimos a la espera de que ese contrato se adjudique, se formalice y entren a trabajar para arreglar esos problemas de mantenimiento no solo en lavapiés sino en juegos infantiles porque en la Playa de El Puerto, por ejemplo, hemos tenido que clausurar uno por un problema de seguridad", explica el concejal de Playas, Roberto Rovira.