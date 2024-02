"La desaladora de Sagunto carece de licencia de actividades", advierte Iniciativa Porteña

El Gobierno insiste en su propuesta de combatir la sequía que atraviesa Catalunya con agua procedente de El Camp de Morvedre. Sería vía marítima y desde la desaladora de Sagunto aunque el Ministerio para la Transición Ecológica ha puntualizado que sería ante un caso extremo, a partir del próximo mes de junio y siempre y cuando la sequía en tierras catalanas continúe empeorando todavía más.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Sagunto han mostrado ya su visto bueno a transportar ese agua en grandes buques desde nuestra comarca y hasta el Puerto de Barcelona.

No obstante, comienzan a surgir las primeras suspicacias en torno a esta iniciativa. Iniciativa Porteña asegura que la desalinizadora carece de licencia de actividad a día de hoy. "Existe un convenio que suscribió en el año 2006 o 2007 Gloria Calero [exalcaldesa de Sagunto] y que obliga al Ayuntamiento a pagar las obras de la desaladora en un periodo de veinticinco años desde el momento en que se pone en marcha", explica el portavoz de la formación, Manuel González.

"Al no tener licencia de actividad, no se puede poner en marcha y, por tanto, el Ayuntamiento no está obligado a pagar esa licencia", concluye González en declaraciones a los medios de comunicación.

VOX y Compromís también se posicionan

Para VOX, la cuestión no es tanto el transporte de agua hasta tierras catalanas como las idas y venidas que la desaladora de Sagunto ha venido viviendo en los últimos años. "Desde VOX, entendemos que nos encontramos con un nuevo 'pastelito de gloria' que salió amargo y que se le ha atragantado a Darío Moreno", afirma su concejal, José Tomás Serrano.

"La cuestión no es si ser solidario o no, que hay que serlo, sino quién paga la desaladora. Acuamed nos exige el pago de una obra que se disparó en costes injustificados y Gloria Calero hipotecó al municipio firmando un convenio ruinoso. Desde VOX, exigimos que se condone la deuda por la instalación", insiste Serrano.

Compromís se posiciona a favor de trasladar agua desalada a Catalunya en este contexto de "crisis climática" aunque critican cierta falta de transparencia. Por ello, el portavoz de los valencianistas, Pepe Gil, pide al alcalde de Sagunto, Darío Moreno, una junta de portavoces del Consistorio de la ciudad con carácter urgente y extraordinario.

"Hemos pedido al alcalde de Sagunto que convoque una junta extraordinaria y urgente para que todos los partidos políticos san conocedores de cuáles son los planes del Ministerio", detalla Gil.

"Entendemos que no podemos, en un debate tan importante como este, estar a expensas de lo que se publica en los medios y necesitamos información de primera mano", zanja el portavoz de Compromís en la capital comarcal de El Camp de Morvedre.