Darío Moreno: "Se mantienen todas las alertas y se pide la máxima precaución a la ciudadanía ante las intensas lluvias"

Ante la alerta roja decretada en todo el territorio, la administración local aconseja a la ciudadanía evitar trayectos innecesarios, no estacionar vehículos en cauces o zonas inundables y respetar las indicaciones de las autoridades.

El temporal ha provocado la suspensión de clases en todos los centros educativos del Camp de Morvedre durante este lunes 29 de septiembre, y también se han cancelado las actividades culturales, deportivas y de ocio municipales, como el acto por la fiesta del patrón de la Policía Local.

Los municipios con mayor registro de agua acumulada son Almenara Playa Casablanca, con 51 l/m2, Sagunt, con 48 l/m2, Segart con 47 l/m2 y Algimia de Alfara con 45 l/m2.

Darío Moreno, alcalde de Sagunto, en Más de Uno Sagunto, ha hecho un balance de la situación del temporal y nos cuenta las medidas cautelares que ha adoptado el consistorio. Insiste a la ciudadanía, máxima prudencia.