Canet d'En Berenguer incorpora la IA en su estrategia turística

Canet d’en Berenguer ha incorporado cuatro asistentes turísticos con Inteligencia Artificial para mejorar la atención a visitantes y facilitar que cada persona pueda diseñar su propia visita al municipio. Se trata de paneles táctiles informativos dirigidos tanto a turistas como a la ciudadanía, que ofrecen contenidos personalizados y actualizados en varios idiomas.

La actuación ha supuesto una inversión aproximada de 120.000 euros, financiada con fondos europeos, y se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. Tres de los dispositivos se han instalado en espacios exteriores estratégicos y uno en el interior de la Oficina de Turismo.

Estos asistentes permiten consultar la agenda cultural, la oferta gastronómica, realizar visitas virtuales, conocer el estado de las playas en tiempo real o crear rutas a medida por Canet y el Camp de Morvedre. Con esta iniciativa, el municipio refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y el turismo sostenible.