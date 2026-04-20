Algar impulsa su crecimiento con actividades de turismo, nuevas infraestructuras y la Feria de Abril

En los últimos años, Algardel Palancia ha experimentado un crecimiento cercano al 30%, pasando unos 470 habitantes a superar los 600. Un aumento que, como ha señalado el alcalde, Amable Mondragón, está vinculado en parte al efecto de la gigafactoría, pero también a que cada vez más personas eligen este municipio por su calidad de vida.

Ese atractivo no es casual. Algar ha sabido poner en valor sus recursos turísticos, destacando espacios como el Paseo del Amor, convertido en uno de los rincones más visitados y fotografiados, o la Ruta del Cine, que ha situado al municipio en el mapa turístico gracias a su singular propuesta cultural.

A todo esto se suman las mejoras en infraestructuras. El ayuntamiento ha impulsado la creación de dos nuevos parques, pensados para el disfrute de vecinos y visitantes, y trabaja ya en la mejora de los aparatos del polideportivo. Además, uno de los proyectos clave es la adaptación del edificio consistorial para hacerlo completamente accesible.

Pero si algo define ahora mismo a Algar es su dinamismo. La agenda de primavera llega cargada de actividades. Este mismo fin de semana se celebran la Feria de Abril, cita que llenará este domingo de ambiente las calles del municipio y reforzarán su apuesta por la cultura y la convivencia.

En definitiva, Algar no solo crece en población, sino también en vida, en servicios y en proyección turística, convirtiéndose en un ejemplo de cómo los pequeños municipios pueden reinventarse y mirar al futuro con ambición.

En esta entrevista con María José Gimeno todos los detalles



