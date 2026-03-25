Alberto Rey cierra el ciclo 'Diàleg de llibres' con el repaso a su trayectoria literaria

Alberto Rey es historiador del Arte y en 2015 se forma en animación cinematográfica. Con sus primeros cortometrajes consigue unas 140 selecciones y premios nacionales e internacionales.

En el 2020, a causa del COVID, comienzo a escribir su primer libro, que pretendía ser el guion de un largometraje. Este primer libro se llama Los Crímenes de Steamfield y a nivel nacional ha sido número 1 en ventas en categoría Steampunk. En cuanto lo publicó, gracias y la buena acogida, escribió la segunda y tercera parte: La Rebelión de los Bigotes y Los secretos del inspector. Actualmente la trilogía se vende en Tailandia y hay otros países interesados en los derechos.

Y el cuarto libro se publicó en 2024, El Maquinista, una especie de biografía fantástica que ha sido muy bien valorada por los lectores.

En esta entrevista con María José Gimeno, el autor habla de su experiencia como escritor, de toda su trayectoria y de la próxima publicación de su obra El Club de las Luces Rotas. Temas que abordará esta tarde en el cierre del ciclo 'Diàleg de Llibres' organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto.