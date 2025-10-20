ENTREVISTA

Actívate Fest 2025 arranca este fin de semana en Canet d'En Berenguer

El festival combina música, deporte, baile y ocio, y se celebra los días 25 y 26 en la localidad morvedrina

Sergi Beltran

Sagunto |

Los días 25 y 26 de octubre, Canet d’en Berenguer acogerá una nueva edición del Actívate Fest, organizado por la Concejalía de Deportes con el apoyo de Mentes Marketeras. Este año, el evento conmemora el Mes del Cáncer de Mama y la Salud Mental con una caminata solidaria en apoyo a AMUHCANMA, promoviendo la investigación y la concienciación.

Más de 20 escuelas y federaciones deportivas ofrecerán talleres y exhibiciones para todas las edades, junto a más de 10 clases de yoga del Festival Yoga Canet. También participarán ADIV, con su equipo de baloncesto en silla de ruedas, y la Federación de Vóley Femenino del Puerto de Sagunto. Un fin de semana dedicado al deporte, la salud y la solidaridad.

