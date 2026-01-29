Visita a los centros educativos de Villajoyosa para planificar las nuevas inversiones en mantenimiento de 2026

Tras la visita a los colegios públicos del municipio, Marcos Zaragoza apuntó que “hay colegios que ahora necesitan más inversión porque, por ejemplo, no han estado incluidos en el Pla Edificant. El Ayuntamiento va a volver a destinar parte de su presupuesto para mejorar las instalaciones de todos los centros”. El primer edil indicó que “no se trata de improvisar actuaciones, sino tener una planificación concreta”.

La concejala de Educación añadió que “esta visita a los colegios se hace cada año. En ella, conocemos las necesidades que nos trasladan los equipos directivos de primera mano. Este año, mantenemos la inversión en nuestros centros escolares para poder mejorar sus infraestructuras y garantizar el mantenimiento de las mismas”. La edil del área recordó que esta toma de contacto de inicio de año no es la única: “El contacto con los centros es continuo y diariamente atendemos también las necesidades que nos trasladan. Se hace al inicio de curso y ahora, a principios de año, para planificar nuevas inversiones”. Las actuaciones que se realizarán este año se estipularán según las necesidades de cada colegio.

El Alcalde Marcos Zaragoza recordó que “en 2025 ya invertimos cerca de 360.000 euros en la mejora de colegios con obras importantes como la instalación del ascensor en el CEIP Mare Nostrum, ya en marcha, o la reforma integral de la cocina del CEIP Hispanitat, entre otras muchas actuaciones de acondicionamiento o pintura”.

Entre ellas, en el colegio público Poble Nou, el acondicionamiento estructural, la pintura del edificio interior y el cambio de vallado perimetral. En el CEIP La Torreta, la pintura interior del centro, el acondicionamiento completo del tejado, el cambio de la puerta de acceso en la zona de infantil, además de cambiar el sistema eléctrico a led y reparar los baños. En el CEIP la Hispanidad, los trabajos son la reforma integral de la cocina, la sustitución de las ventanas del comedor y la reparación de los accesos.

En el Centro de Educación Especial (CEE) Secanet, el cambio de las puertas de acceso y la mejora de accesibilidad también en los accesos. En el CEIP La Ermita, reparación de los baños exteriores, sustituido las puertas interiores y exteriores, y se ha separado la zona deportiva de la zona interior del centro; además del cambio de electricidad a led.