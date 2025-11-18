Tram

Villajoyosa reclama a FGV renombrar dos estaciones y recuperar la antigua estación del Trenet de 1911

En la moción que se lleva a pleno se propone un plan contempla usos como el Centro de Interpretación del ferrocarril y de la ciudad

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

La petición se recoge en una moción conjunta de todos los grupos políticos que se ha incluido en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre. Escuchamos a Jaime Santamaría edil de Movilidad de La Vila

Además, propone que el plan contemple usos como el Centro de Interpretación del ferrocarril y de la ciudad; una cafetería o restaurante de ambientación ferroviaria de principios del siglo XX; exhibición de maquinaria y material ferroviario histórico existente; o un albergue o residencia para estudiantes y grupos en la antigua vivienda de guardavías. Todo ello incorporando al Plan director criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, explorando vías de financiación como fondos europeos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer