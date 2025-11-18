Villajoyosa reclama a FGV renombrar dos estaciones y recuperar la antigua estación del Trenet de 1911

La petición se recoge en una moción conjunta de todos los grupos políticos que se ha incluido en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre. Escuchamos a Jaime Santamaría edil de Movilidad de La Vila

Además, propone que el plan contemple usos como el Centro de Interpretación del ferrocarril y de la ciudad; una cafetería o restaurante de ambientación ferroviaria de principios del siglo XX; exhibición de maquinaria y material ferroviario histórico existente; o un albergue o residencia para estudiantes y grupos en la antigua vivienda de guardavías. Todo ello incorporando al Plan director criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, explorando vías de financiación como fondos europeos.