Villajoyosa pone a punto sus playas para el inicio de la temporada estival

Villajoyosa ya tiene todo listo para el inicio de la temporada estival. El ente gestor de playas de Villajoyosa se reunió con el fin de comprobar todos los detalles y actuaciones que se van a llevar a cabo para este verano.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha presidido esta reunión en la que han participado los departamentos de Playas, Turismo, Servicios Técnicos, Seguridad Ciudadana, Escena Urbana, Servicios Sociales, Medio Ambiente y las empresas concesionarias.

El servicio de socorrismo arrancará el próximo sábado, 6 de junio, con 25 socorristas y contará con un vehículo de intervención rápida y una moto de agua de rescate. Estará operativo desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Los horarios serán los fines de semana del 1 al 14 de junio de 11.00 a 19.00 horas. Del 15 al 30 de junio, el servicio se desarrollará todos los días de 11.00 a 19.00 horas.

Del 1 de julio al 31 de agosto, el horario se amplía desde las 10.30 a las 19.30 horas. Y del 1 al 15 de septiembre, de 11.00 a 19.00 horas. Del 15 al 30 de septiembre, habrá socorrismo los fines de semana de 11.00 a 19.00 horas.

La zona accesible de la playa Centro estará abierta a partir del 15 de junio al 15 de septiembre de 10.00 a 17.00 horas. Este verano, la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad también ofrecerá el transporte gratuito para garantizar el acceso a la playa a las personas con problemas de movilidad en julio y agosto.

Además, se amplía la brigada de limpieza de playas, pasando de 4 operarios a 11, en horario de 6.00 a 12.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas todos los días. En cuanto a seguridad ciudadana, se activará un dispositivo especial de Policía Local para vigilar las playas durante toda la temporada estival.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó “el gran trabajo que se hace durante todos los días por los departamentos municipales para que nuestras playas luzcan de la mejor manera cuando llega la temporada estival con todos nuestros servicios activos”. El primer edil destacó que “esta labor de todos los departamentos coordinados se traduce, además, en la renovación de nuestras 6 banderas azules en las playas Centro, Varadero, Paradís, Bol Nou, El Torres y La Caleta. Villajoyosa mantiene el liderazgo en el número de banderas azules en la Marina Baixa”, a las que se suman los dos Senderos Azules de la Colada de la Costa y la Volta al Cantal.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, recalcó que “iniciamos la temporada estival con los servicios de socorrismo y playa accesible y nuestras playas a punto para recibir a los miles de turistas que nos visitan cada año”. La edil apunto que “el trabajo conjunto de todos hace que las playas de Villajoyosa sean un referente en la provincia”.

El concejal de Playas, Carlos Soler, destacó que “los servicios de playas trabajan todo el año para mantener la calidad de nuestras playas y calas para que vecinos y turistas puedan disfrutar del verano en nuestro término municipal”.