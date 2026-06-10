Villajoyosa, etapa de salida, participa en la presentación de la Vuelta Ciclista a España en la Diputación de Alicante

Villajoyosa será el escenario de la salida de la etapa 9 de la 81 edición de La Vuelta Ciclista a España que llegará hasta la Sierra de Aitana el domingo 30 de agosto. El concejal de Deportes, Peyo Lloret, ha asistido este martes a la presentación de esta prueba ciclista en la Diputación de Alicante junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría; y técnicos de ambas áreas.

La etapa 9 partirá a pie de playa, desde el paseo de la playa Centro de Villajoyosa, el próximo 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros y 5.100 metros de desnivel en una etapa que promete ser la más dura y explosiva de la edición de 2026 con seis puertos de montaña.

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, indicó que “Villajoyosa será el punto de partida de una de las etapas reina y con más dificultad de toda la Vuelta Ciclista a España. Es la primera vez que esta prueba ciclista sale del municipio y será un evento único que no solo nos hará disfrutar de grandes ciclistas y una emocionante carrera, sino que situará a Villajoyosa en el centro de una prueba deportiva de primer nivel”.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha presentado la etapa 9 junto al director de Unipublic, Javier Guillén; y el actual director técnico de la competición y exciclista, Fernando Escartín.

La etapa 9 de altísima montaña se celebrará el 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros desde Villajoyosa a Finestrat, La Nucia, Polop, Callosa d’en Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, L’Atzúbia, Benirrama (Vall de Gallinera), Benialí (Vall de Gallinera), Alcalà de la Jovada (La Vall d’Alcalà), Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga Benilloba, Benasau, Alcoleja, Penàguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella.

La subida a los míticos Alto de El Miserat, de primera categoría, y Puerto de Tudons, de segunda, serán dos de los momentos clave de la carrera, que vivirá su punto álgido durante el ascenso a la Sierra de Aitana, una de las cimas históricas de La Vuelta que regresa tras una década de ausencia, precisamente el año en el que se cumple el 25 aniversario de su estreno en la competición.

Al finalizar la presentación ha tenido lugar una reunión técnica de manos del director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, y a la que han asistido los concejales de Villajoyosa y los técnicos municipales, así como el resto de alcaldes y ediles de los municipios por donde pasara la etapa 9 de La Vuelta. Este encuentro ha servido para seguir ultimando detalles de la que será una de las etapas más duras de todas las ediciones de esta competición ciclista, con 5.200 metros de desnivel.