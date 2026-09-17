Villajoyosa licita el nuevo contrato de parques y jardines por un importe anual de 1,8 millones

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha licitado el nuevo contrato de parques, jardines y fuentes por un importe anual de 1,8 millones de euros. Esta nueva adjudicación tendrá una duración de 11 años sin posibilidad de prórroga.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, explicó que “los parques y zonas verdes son una parte muy importante del municipio que hemos estado cuidando y manteniendo de forma continua. El Ayuntamiento ha diseñado un ambicioso contrato que cubre todas las necesidades actuales de Villajoyosa”.

El nuevo contrato incluye el servicio integral de mantenimiento, conservación y limpieza de los espacios ajardinados, arbolado viario, fuentes ornamentales y áreas de juegos infantiles. El nuevo servicio cuenta con un presupuesto base de licitación anual de 1.870.584,19 euros (IVA incluido) y un periodo de vigencia de 11 años sin posibilidad de prórroga.

La edil del área indicó que “una vez que sea adjudicado, el servicio permitirá reforzar la limpieza diaria de estas zonas además de la seguridad de las instalaciones recreativas y el cuidado diario de la vegetación en parques urbanos y zonas verdes de todos los barrios”.

El nuevo pliego incluye mejoras como un equipo especializado de personal, con una plantilla fija de 28 operarios y técnicos; la revisión y arreglo de juegos infantiles, para lo que se establece un plan continuo de inspección y reparación de columpios, elementos biosaludables y calistenia para garantizar la seguridad de los más pequeños y jóvenes; partidas anuales específicas para plantar nuevos árboles, reparar juegos infantiles y mantener las fuentes ornamentales.

Además, se presta especial atención a zonas naturales y barrios, con la creación de un equipo específico dotado con maquinaria y tractor para los parajes naturales (como el entorno del Pantano, Río Torres o la Colada de la Costa), garantizando además el mantenimiento en todos los barrios y urbanizaciones; y se apuesta por la sostenibilidad, priorizando el uso de vehículos con baja emisión de gases, productos de bajo impacto ambiental y el ahorro en el consumo de agua de riego.

La concejala de Escena Urbana añadió que “el Ayuntamiento apuesta por una Villajoyosa más verde, sostenible y sobre todo cuidada, como merecen nuestros vecinos. Con este nuevo contrato podremos reforzar la labor que veníamos realizando hasta ahora”.

La edil del área recordó que, en febrero de 2024, nueve meses después de acceder el gobierno actual a la Alcalde, ya se amplió el servicio de limpieza y mantenimiento de los espacios ajardinados y arbolado viario de la localidad, incluyendo áreas de actuación como el parque Censal y la zona del PP-33, correspondiente a la partida Galandú. También se aumentó la plantilla de la empresa encargada de estas tareas con la incorporación de 5 trabajadores más, de manera que el servicio es de 15 operarios, que se encargan del mantenimiento diario de todos los parques y jardines.