Villajoyosa lanza el nuevo programa de actividades municipales 2026-2027 para adultos y niños que incluye novedades como la escalada

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Vila Joiosa pone de nuevo en marcha los Programas Municipales de Actividades Físicas para Adultos y de Deporte Infantil para el curso 2026/2027. Este año, este programa cuenta con una amplia oferta de actividades, grupos y horarios distribuidos entre diferentes instalaciones del municipio, además de dos novedades para esta temporada. El concejal de Deportes, Peyo Lloret, explicó que “la programación incorpora clases de sevillanas para adultos y escalada dentro del programa infantil, ampliando las alternativas disponibles y ofreciendo nuevas propuestas para diferentes edades”.

En el programa de adultos, las nuevas clases de sevillanas y rumba se realizarán los viernes a las 19.15 horas en el Polideportivo Marta Baldó. Esta actividad se suma a una programación que incluye yoga, circuit training, gimnasia terapéutica, zumba, mantenimiento, pilates, baile latino y tai chi, qi gong y pakua, además de grupos específicos para la tercera edad. Las inscripciones para las actividades de adultos se realizarán los días 14 y 15 de septiembre en el polideportivo Marta Baldó en horario de 9.00h a 14.00 horas y de 17.30 a 19.00 horas.

El concejal de Deportes indicó que “la otra gran novedad del curso es la incorporación de la escalada al Programa Municipal de Deporte Infantil. Una actividad que se podrá realizar en el rocódromo que abrió en 2024 en el pabellón Maisa Lloret y que reclamaban los usuarios”. La actividad se desarrollará los lunes y miércoles en las instalaciones del Maisa Lloret con tres grupos: a las 17.15 horas para Infantil; a las 18.15 horas para Primaria; y 19.15 horas para Secundaria. La oferta infantil se completa con juegos y deportes, multideporte, patinaje, taekwondo, balonmano, karate, fútbol sala, gimnasia rítmica, baile, zumba kids, baloncesto, rugby, pilota valenciana y tenis de mesa, con grupos organizados por edades, categorías y niveles.

Las inscripciones para el programa infantil se realizarán los días 15 y 16 de septiembre en el Polideportivo Marta Baldó, (C/ Triana s/n) en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 19.00 horas. Con la incorporación de sevillanas y escalada como principales novedades, “la Concejalía de Deportes continúa ampliando una programación dirigida a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con el objetivo de facilitar la práctica de actividad física y ofrecer alternativas para diferentes edades, gustos y horarios”, indicó el concejal Peyo Lloret. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Concejalía de Deportes en el teléfono 96 685 0788.