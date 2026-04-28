Villajoyosa instala sirenas que alertarán a la población en caso de emergencia en la Presa de Amadorio

El Ayuntamiento de Villajoyosa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), está trabajando en la fase final de la implantación del proyecto de seguridad destinado a la Presa de Amadorio. Esta actuación, coordinada con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tiene como objetivo principal la instalación de una red de sirenas de aviso a la población, cumpliendo con el compromiso institucional de salvaguardar a los ciudadanos ante cualquier posible escenario de emergencia.

La puesta en marcha de estos elementos no solo responde a una necesidad de prevención, sino al cumplimiento estricto de la normativa vigente. Con esta obra, Villajoyosa se alinea con los estándares nacionales de seguridad, garantizando la existencia de un sistema de comunicación permanente y seguro entre la presa y los organismos implicados en la gestión de emergencias.

El sistema de alerta instalado es de alta precisión técnica. El objetivo es alcanzar la población afectada dentro de la primera media hora tras la declaración de un escenario límite. Las nuevas sirenas son equipos electrónicos de última generación capaces de generar señales sonoras y mensajes vocales pregrabados.

Las sirenas que se han instalado en el municipio se ubican en la zona de la Barbera dels Aragonés, en el entorno del polideportivo Marta Baldó y en el parque de la Antoneta. Para favorecer la integración paisajística en el entorno urbano, todas las columnas de 12 metros de altura han sido instaladas con un acabado en color negro efecto forja, respetando la estética de los espacios públicos.