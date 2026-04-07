Villajoyosa inicia la redacción del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha puesto en marcha la redacción del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, un documento estratégico que establecerá las líneas de actuación desde el 2026 hasta el año 2030.

La concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Maite Sánchez, explicó que “el proceso permitirá actualizar el diagnóstico de la realidad local e incorporar nuevas medidas adaptadas a las necesidades actuales de la población”. Este proyecto está financiado por la Diputación de Alicante.

El Plan “se desarrollará a través de una metodología participativa que implicará a diferentes agentes del municipio, incluyendo ciudadanía, asociaciones y personal técnico y político. El objetivo es garantizar que las acciones definidas respondan a una visión compartida y real”, afirmó la edil del área.

El IV Plan de Igualdad implicará a la ciudadanía en diferentes espacios de participación, como grupos de discusión, encuentros abiertos y encuestas a pie de calle, en los que se podrá aportar de forma anónima diferentes miradas y propuestas.

Con la puesta en marcha de este proceso, el Ayuntamiento de Villajoyosa “reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso de políticas públicas que promuevan la equidad, la inclusión y el bienestar de toda la ciudadanía”, apuntó la concejala de Igualdad.