Igualdad

Villajoyosa inicia la redacción del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Este proyecto implica a la ciudadanía en diferentes espacios de participación, como grupos de discusión, encuentros abiertos o encuestas a pie de calle.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

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Villajoyosa liquida el presupuesto de 2025 con un remanente de Tesorería de 25,4 millones | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha puesto en marcha la redacción del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, un documento estratégico que establecerá las líneas de actuación desde el 2026 hasta el año 2030.

La concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Maite Sánchez, explicó que “el proceso permitirá actualizar el diagnóstico de la realidad local e incorporar nuevas medidas adaptadas a las necesidades actuales de la población”. Este proyecto está financiado por la Diputación de Alicante.

El Plan “se desarrollará a través de una metodología participativa que implicará a diferentes agentes del municipio, incluyendo ciudadanía, asociaciones y personal técnico y político. El objetivo es garantizar que las acciones definidas respondan a una visión compartida y real”, afirmó la edil del área.

El IV Plan de Igualdad implicará a la ciudadanía en diferentes espacios de participación, como grupos de discusión, encuentros abiertos y encuestas a pie de calle, en los que se podrá aportar de forma anónima diferentes miradas y propuestas.

Con la puesta en marcha de este proceso, el Ayuntamiento de Villajoyosa “reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso de políticas públicas que promuevan la equidad, la inclusión y el bienestar de toda la ciudadanía”, apuntó la concejala de Igualdad.

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