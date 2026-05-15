Villajoyosa impulsa la Fundación “Discover Villajoyosa” para reforzar la promoción turística público-privada

El Patronato de la Fundación Discover Villajoyosa de la Comunidad Valenciana ha celebrado su primera reunión constitutiva este viernes. La sesión ha tenido lugar en la Barbera dels Aragonés y con ella se formaliza el inicio de la actividad del órgano de gobierno de esta fundación, de carácter público-privado y sin ánimo de lucro.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que este proyecto turístico y otros que se están realizando “se hacen por y para el municipio. Y en todo ello, la parte privada tiene que tener protagonismo en la toma de decisiones final”. Marcos Zaragoza indicó que “Villajoyosa ha perdido muchos trenes y ha llegado el momento de ser serios y hacer un plan de estrategia donde todos sumemos”.

La Fundación Discover Villajoyosa es la cuarta que se crea en la Comunitat Valenciana como entidad público-privada de colaboración turística después de Visit Benidorm, la Fundación de Turismo de València y la de Montanejos: “Ser la cuarta fundación de este tipo en la Comunidad me honra y estoy orgulloso de que sea así”, apuntó el Alcalde, quien añadió que “no podía ser de otra manera que trabajando todos juntos para llevar a nuestro destino a lo más alto”.

La Fundación Discover Villajoyosa realizará actividades como campañas de promoción, creación de productos turísticos, identificación de nuevas oportunidades y colaboración con otras entidades. ​Esta institución estará compuesta por representantes del consistorio y de la Asociación de Profesionales de la Hostelería y Turismo de Villajoyosa. ​

Por su parte, José Mancebo explicó que “la fórmula de colaboración que se ha puesto en marcha en Villajoyosa es una fórmula que tiene un componente pionero, pero sobre todo tiene un componente muy ejecutivo, que es lo que creo que interesa ahora mismo”. Mancebo añadió que “hay un maravilloso futuro por delante y la fórmula además designada nos da garantía de éxito. Villajoyosa tiene todo para ser uno de los destinos más atractivos del mundo”.

La secretaria general de HOSBEC destacó la creación de esta Fundación turística y el camino que tiene por delante: “Nosotros lo tenemos muy claro, los destinos turísticos que apuesten por estos modelos de colaboración público-privada van a ser los que marquen la diferencia”. Nuria Montes destacó que “son muy pocos los que se atreven a dar este paso. Que el Ayuntamiento de la Vila y los empresarios de la Vila hayan sido capaces de poner en marcha esta fundación con unas bases modernas, con unas bases reales, y con toda la ilusión puesta en la promoción de la ciudad es un gran logro que hoy celebramos”.