Comercio e Industria

Villajoyosa y la Entidad que gestiona el área industrial El Torres firman un convenio de colaboración

El Torres se convierte así en la primera zona industrial de la Marina Baixa con una Entidad de Gestión y Modernización

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha firmado un convenio de colaboración con la Entidad de Gestión y Modernización del área industrial La Vila–El Torres para impulsar su crecimiento y competitividad.

La nueva entidad, ratificada el pasado 26 de diciembre por la Junta de Gobierno Local, permitirá a los empresarios gestionar de forma conjunta el área industrial y optar a subvenciones para mejorar infraestructuras y servicios. Rosa Llorca la edil de Industria y Comercio destaca la importancia de este convenio de colaboración.

El Torres se convierte así en la primera zona industrial de la Marina Baixa con una EGM y la número 47 de toda la Comunitat Valenciana, avanzando hacia el nuevo modelo de áreas empresariales promovido por la Generalitat y el IVACE+i.

