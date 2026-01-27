Villajoyosa y la Entidad que gestiona el área industrial El Torres firman un convenio de colaboración

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha firmado un convenio de colaboración con la Entidad de Gestión y Modernización del área industrial La Vila–El Torres para impulsar su crecimiento y competitividad.

La nueva entidad, ratificada el pasado 26 de diciembre por la Junta de Gobierno Local, permitirá a los empresarios gestionar de forma conjunta el área industrial y optar a subvenciones para mejorar infraestructuras y servicios. Rosa Llorca la edil de Industria y Comercio destaca la importancia de este convenio de colaboración.

El Torres se convierte así en la primera zona industrial de la Marina Baixa con una EGM y la número 47 de toda la Comunitat Valenciana, avanzando hacia el nuevo modelo de áreas empresariales promovido por la Generalitat y el IVACE+i.