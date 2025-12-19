Villajoyosa ejecutará obras en nichos del cementerio municipal para mejorar el sistema de drenaje de agua de lluvia

La actuación busca sustituir el sistema actual de cubierta invertida (que desagua por el interior) por una nueva cubierta a dos aguas. Esto permitirá evacuar el agua de lluvia directamente hacia el exterior, evitando que las canalizaciones internas se obstruyan por

falta de mantenimiento y generen humedades. Las obras consisten en la colocación de una estructura prefabricada sobre la existente que incluirá un alero o visera de 70 centímetros para alejar el agua de las fachadas de los nichos. Se utilizarán paneles prefabricados de hormigón armado con un espesor variable de entre 12 y 17 centímetros.

Las mejoras en el cementerio se unen a las obras que se ejecutaron en 2024 que ampliaron en 240 nichos y 36 fosas más el campo santo además de contar con el Jardín de la Memoria, unos aseos públicos para los usuarios y la urbanización de esta zona nueva del cementerio y la creación de un nuevo acceso a esta zona.