Altea cierra el año a la espera de la aprobación definitiva del Plan General

El alcalde, Diego Zaragozí, en el balance de final de año ha subrayado que el hito más relevante está a punto de producirse esta misma semana: la posible aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, prevista para este viernes. Según ha explicado el primer edil, el Plan General es una herramienta clave para el desarrollo ordenado del municipio y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Su aprobación permitirá desbloquear proyectos fundamentales, como la ampliación de la zona deportiva, la reserva de terrenos para un nuevo cementerio.

Otro de los asuntos prioritarios que ha tratado el alcalde ha sido la búsqueda de nuevas zonas de aparcamiento, una de las principales demandas vecinales. Zaragozí anunció que el Ayuntamiento trabaja ya en la habilitación de nuevos espacios, con actuaciones previstas en la avenida Juan Alvado, la Costera del Gallo y zonas próximas tanto al centro urbano como al casco antiguo. Además, se avanza en la creación de áreas de estacionamiento reservadas para residentes. De cara a 2026, el alcalde ha puesto el acento en el Plan de Barrios, una inversión de alrededor de cinco millones de euros destinada a la rehabilitación de 300 viviendas. Aunque el proceso ha sufrido retrasos por las dificultades de las empresas adjudicatarias para encontrar mano de obra, Zaragozí aseguró que todas las actuaciones están ya adjudicadas y que el Ayuntamiento sigue trabajando para que los proyectos avancen y se materialicen lo antes posible.

Entre las inversiones más destacadas de 2025, figuran la transformación de espacios públicos como el parque de Sant Pere o el acondicionamiento y reforma en el bulevar de la avenida Comunitat Valenciana, las obras del Pont de Montcau, la restauración de la desembocadura del río Algar y la ampliación de zonas verdes y la iniciativa de Nit del Comerç.

El PP de Altea suspende al gobierno municipal y lo hace asegurando que el consistorio ha vivido graves problemas administrativos, falta de mantenimiento en parques, zonas verdes, así como la deficiente limpieza viaria, criticando la falta de diálogo, transparencia y participación ciudadana. Desde el partido popular aseguran que seguirán ejerciendo una oposición firme, responsable y constructiva, presentando propuestas en materia de vivienda, movilidad, protección del casco antiguo, conciliación familiar, deporte, aparcamientos y servicios públicos. Finalmente, han advertido de que en la próxima aprobación de la cuenta general se refleja que más de 1,4 millones de euros han sido adjudicados sin contrato, una práctica que consideran inaceptable y es la forma continua de gestionar del gobierno de Compromís-PSOE