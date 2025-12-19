El Benidorm Fest 2026 ya tiene sus 18 canciones y recupera la mítica Sirenita de Oro

benidorm fest

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

RTVE ya ha dado a conocer las dieciocho canciones que competirán en el Benidorm Fest dos mil veintiséis, un certamen que volverá a situar a Benidorm como capital de la música nacional.

El anuncio se realizó en un acto organizado por RTVE al que asistieron el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y el concejal de Eventos, Jesús Carrobles. Durante el encuentro se confirmó la recuperación de la histórica Sirenita de Oro, uno de los símbolos del antiguo Festival de la Canción de Benidorm.

El ganador del Benidorm Fest recibirá un premio de 150.000 euros: 100.000 para el artista y 50.000 para el compositor. Además, RTVE ha anunciado un acuerdo con Univisión por el que uno de los participantes viajará a Miami para grabar un single.

En cuanto al calendario, la primera semifinal se celebrará el martes 10 de febrero. La segunda tendrá lugar el jueves 12 y la gran final será el sábado 14 de febrero, todas ellas en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Las tres galas estarán presentadas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

