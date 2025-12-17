Llega a l’Alfàs la atención para víctimas de violencia de género del Centro Mujer de Dènia

A partir de este mes de diciembre, l’Alfàs del Pi dispone de atención itinerante del Centro Mujer de Dénia, un recurso especializado en la asistencia a víctimas de violencia de género. Marisa Cortés es concejala de Bienestar Social y Sanidad de Alfaz del Pi

La atención se presta los miércoles en el Centro L'Alfàs + Social, en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 16:00 a 21:00 horas, alternándose ambos turnos semanalmente.

El Centro Mujer de Dénia forma parte de la red Centros Mujer 24 Horas, cuyo objetivo es ofrecer atención integral, gratuita y permanente a mujeres víctimas de malos tratos físicos o psicológicos, agresiones sexuales, abusos sexuales o acoso. Los profesionales de estos centros proporcionan apoyo en los ámbitos social, psicológico y jurídico, garantizando un acompañamiento completo y adaptado a cada caso.

Entre los servicios que prestan destacan: la atención integral y continuada a las víctimas, mediante terapia individual o grupal y asesoramiento telefónico; la información y orientación sobre derechos, recursos públicos y privados en los ámbitos laboral, social, formativo, sanitario y cultural; la realización de actividades de sensibilización, prevención y denuncia de la violencia de género; y la elaboración de informes y estudios específicos.

Para acceder a los servicios del Centro Mujer de Dénia, se puede llamar al número gratuito 900580888 (disponible 24h/365 días) para recibir atención y orientación inmediata, ya que es un servicio de emergencia para víctimas de violencia de género.