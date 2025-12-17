Villajoyosa analiza los datos turísticos de este año elaborados por el servicio de la Smart Office

Según los datos del INE hasta septiembre Villajoyosa recibió 8.235 turistas más que en 2024, de los que el 83 % eran extranjeros. Escuchamos a Rosa Llorca, concejala de Turismo de Villajoyosa

Con respecto al turismo nacional se ha detectado una bajada en la llegada de turistas procedentes de la Comunidad de Madrid, nicho principal para el municipio vilero. Escuchamos de nuevo a Rosa Llorca

Por su parte el primer edil, Marcos Zaragoza, presente en este consejo, señaló que la incorporación de los datos comienza a dar frutos y con cifras reales les ayudan a definir una estrategia para el municipio que se identifica con productos auténticos, singulares y competitivos, un producto turístico que no responde a una lógica comercial al uso, sino a la estrategia identitaria basada en la autenticidad, el respeto por el territorio y la búsqueda de la excelencia en la experiencia del visitante.