La Vila se suma al Contrato Programa de la Generalitat para no perder 2,6 millones de euros en subvenciones

La Vila Joiosa ha aprobado hoy, con la abstención de la oposición, la firma del Contrato Programa de la Generalitat. De no haberse aprobado esta firma, podrían haberse perdido hasta 2,6 millones de subvención de Conselleria, entre ellos, los 1,3 millones de euros del Hospital Asilo Santa Marta

El documento ha sido creado por la Generalitat para homogeneizar las prestaciones de los diferentes ayuntamientos en materia social. El contrato-programa reconfigura los servicios sociales que presta el municipio y fija las necesidades de personal para cubrir esas prestaciones. De no firmarse este Contrato, la Conselleria no estaría obligada a sufragar las subvenciones que paga a la Vila en esta materia y que ascienden a 2,6 millones de euros, casi la mitad de los cuales sirven para cubrir los gastos del Hospital Asilo Santa Marta. Algo que la oposición ha puesto en duda al principio pero que ha confirmado el interventor Juan Lloret. Lloret apuntaba que no firmar significaba dejar de ingresar 2,6 millones de euros y recordaba que "la Vila ya está pagando, además, su parte de la financiación del Hospital Asilo, porque los 1,3 millones que podrían dejar de cobrarse sólo es la parte que paga la Conselleria". Ha concluido el interventor que, de no firmar y no recibirse el dinero "llegará un momento en que no se podrán pagar los sueldos de los empleados del Hospital Asilo".

La oposición se ha abstenido por no impedir la llegada de las subvenciones pero ha calificado de “chantaje” esta imposición de Conselleria.

Además de tenerse que modificar la Relación de Puestos de trabajo del consistorio para ajustarse a lo marcado por el Contrato Programa, la aprobación conlleva también el cambio de denominación de la Concejalía de Bienestar Social, que ahora pasa a denominarse Servicios Sociales e Igualdad