La Vila se declara en contra de la Tasa Turística

El pleno de la Vila Joiosa aprobaba hoy de forma definitiva los presupuestos generales para este ejercicio, 2022, después de haberse resuelto todas las alegaciones presentadas. Las alegaciones iban en el sentido de la necesidad de consignar en los presupuestos el coste del derribo del Atrium, de la mercantil Hotel Luna, sin embargo, el edil de Hacienda, José Ramón Uclés, ha justificado esta no inclusión en el hecho de que la sentencia que calculaba ese valor aún no es firme y, de hecho, ya se han presentado alegaciones contra ella, por lo que no puede consignarse una cantidad cuya cuantía se desconoce. Por otro lado, el documento final de presupuestos contempla la posibilidad de realizar una modificación de crédito en ese sentido.

El pleno también debatía una moción del PP para declarar al municipio contrario a la Tasa Turística que pretende aplicar el gobierno de Ximo Puig.

Éste era, tal vez, el punto donde se esperaba más debate pero, salvo algunas puntualizaciones de índole ideológico, lo cierto es que casi todos estaban de acuerdo en que ahora no sería momento oportuno para aplicar esa tasa.

El Partido Popular, a través de su líder Jaime Lloret, recordaba que el consistorio ya aprobó en pleno no aplicar esa tasa en la Vila pero aseguraba que esta moción iba más allá y lo que pretendía era manifestar claramente el rechazo a la tasa. Una tasa perniciosa como demostraban las comparaciones entre un Benidorm sin tasa, por ejemplo y con ella, donde se "no se gastarán en la ciudad", ha dicho Lloret, "32 millones de euros" al haberse publicado en la prensa inglesa la noticia de que se iba a aplicar la tasa.

Por su parte, el PSOE se abstenía porque volvía a recordar que "ya había una moción aprobada por unanimidad en un pleno anterior" y porque la tasa "contempla también excepciones importantes como al IMSERSO, menores, etc." que no la hacen tan perniciosa como asegura el PP, según ha defendido la portavoz socialista Isabel Perona.

La moción, finalmente, se ha aprobado por mayoría simple.

Por otro lado, el pleno ha debatido también la construcción de una rotonda en la intersección del camí de la Creu de Pedra con la CV-770 que une la rotonda de la N-332 con la salida a la AP-7

La propuesta se presentaba conjuntamente por parte de C’s y de Gent per la Vila que defendían la petición de una rotonda en ese punto a Diputación, que es quien tiene las competencias, primero "como una demanda popular de los vecinos de la zona", decía el edil naranja Paco Pérez Buigues y, en segundo lugar aunque no menos importante, porque son frecuentes en ese punto los accidentes.

Así lo comentaba el portavoz de Gent per la Vila y también edil de urbanismo de la Vila, Pedro Alemny, que no veía inconveniente en las dificultades del terreno para hacer esa rotonda.