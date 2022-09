La Vila acude al TSJ para forzar a la Generalitat a pronunciarse sobre los lindes con Finestrat

El consistorio vilero reclamará al TSJ de la Comunidad Valenciana, que fuerce a la Administración General del Consell a responder a un escrito que el ayuntamiento había dirigido a esta institución en octubre de 2021 para que se pronunciara en la cuestión de los lindes con el municipio de Finestrat.

El ayuntamiento de Villajoyosa explicaba en ese escrito remitido a la Administración de la Comunitat, el conflicto que se arrastra desde hace décadas entre Finestrat y La Vila Joiosa por el deslinde de los municipios en la zona de la Cala, ya que la Vila considera que algunas actuaciones urbanísticas realizadas por el consistorio finestratense han afectado a terrenos de la Vila. El municipio se acoge a un acuerdo de 1897 que Finestrat asegura que está revocado por un Acta de Conformidad de 1967. El ayuntamiento vilero solicitaba a la Administración que, de no presentar Finestrat copia de ese acuerdo, lo que efectivamente aún no se ha hecho, se pronuncie en favor de la demarcación que defiende la Vila.

Durante el pleno ordinario celebrado en la mañana de hoy, jueves, en la Vila Joiosa, El líder del PP, Jaime Lloret, defendía que era mejor "sentarse a hablar con Finestrat" en lugar de judicializar el asunto. El alcalde, Andreu Verdú, le recordaba que no había sido él "el primero en intentarlo", ha dicho. Ha recordado a Lloret que "no se ha arregló en tu época -refiriéndose a cuando Lloret ostentó la alcaldía- ni tampoco he podido yo arreglarlo en la mía" y añadía: "pero es que parece que esto no lo arregla ni la Generalitat".

El PP también se sorprendía de que pasara por pleno "una autorización para un contencioso". Aclaraba el Secretario del consistorio que la cuestión territorial, "cuando se ven implicados los lindes, banderas o símbolos" necesita la aprobación del pleno.