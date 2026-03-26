Vicente Ripoll toma posesión como nuevo concejal de La Nucía

Esta mañana en la sesión Plenaria Municipal del mes de marzo Vicente Ripoll Gimeno ha tomado posesión como nuevo concejal del PP en La Nucía. El nuevo edil sustituye a Mª Jesús Jumilla que dimitió como concejala por motivos personales el pasado mes de febrero de 2026. Vicente Ripoll Gimeno, director del IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) de la Generalitat Valenciana, ocupaba el puesto número 13 en las elecciones Municipales de 2023 por el Partido Popular.

Se trata de la primera experiencia política como concejal de su localidad, para este nuciero de 47 años de edad. Una persona vinculada e implicada en diversas asociaciones culturales, festivas y juveniles del municipio, como el Grup Scout La Nucía y la junta gestora de l’Associació de Penyes. También fue presidente de Scouts Valencians de 2021 a 2023 “Es para mí es un gran honor pasar a formar parte de la corporación municipal de mi pueblo, La Nucía. Espero estar a la altura del cargo y trabajaré por mejorar La Nucía y la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Para mí y mi familia es un día muy especial ya que mi padre también fue concejal de comercio durante varias legislaturas” afirmó Vicente Ripoll, nuevo edil de Comercio.