El PP valenciano asegura que las obras del hospital comarcal van a buen ritmo

Las urgencias del hospital comarcal Marina Baixa continúan siendo tema de debate y enfrentamiento

Ayer el PSOE comarcal aseguraba que se estaba degradando la sanidad pública con la derivación a hospitales privados. Pero desde el PP valenciano aseguran que en materia de derivar el objetivo es claro, reducir listas de espera para los pacientes.

La ampliación del hospital comarcal se señala desde el PP valenciano va a buen ritmo.

Esta semana ha comenzado la campaña de la declaración de la renta y el gobierno valenciano ha ampliado las deducciones autonómicas por gastos sanitarios y actividades deportivas y saludables a las clases medias. el decreto-ley amplía las deducciones fiscales de carácter social para las rentas individuales de hasta 60.000 euros y las declaraciones conjuntas de hasta 78.000 euros y la medida permitirá ampliar estas deducciones a cerca de un millón de beneficiarios y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que será efectiva en esta campaña de la renta aunque en estos primeros días no está la casilla habilitada aún desde el PP esperan que se solucione la situación lo más pronto posible.