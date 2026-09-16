La Universidad de Alicante deja en Confrides dos proyectos que ya forman parte del patrimonio documental del municipio

La Universidad de Alicante ha culminado los dos proyectos desarrollados durante los últimos meses en Confrides-L’Abdet dentro del programa Campus Rural 2026, unos trabajos que finalizan el 31 de agosto y que dejan para el municipio una importante documentación en dos ámbitos especialmente relevantes: el patrimonio natural y la realidad social de las personas mayores.

Los proyectos han sido desarrollados por estudiantes universitarias de la Universidad de Alicante, que durante estos meses han trasladado sus conocimientos académicos al ámbito rural y han realizado un trabajo de campo con una aplicación directa sobre el territorio.

Un archivo documental sobre la flora y la vegetación

Uno de los proyectos se ha desarrollado desde el ámbito de la Biología y se ha centrado en el conocimiento, catalogación y documentación del patrimonio natural de Confrides-L’Abdet.

Durante estos meses se ha realizado un trabajo de recopilación de flora y vegetación del término municipal, procediendo a su identificación, catalogación y archivo. El objetivo ha sido dejar documentada la riqueza vegetal existente en el municipio y crear una base de información que pueda conservarse y ampliarse en el futuro.

El trabajo también ha incluido la catalogación de árboles y otros elementos de interés natural, así como la revisión y documentación de diferentes sendas y rutas rurales y de montaña.

Toda la información recopilada se ha organizado mediante inventarios, fichas descriptivas, fotografías, mapas y otros materiales técnicos y divulgativos.

De esta manera, el proyecto deja en el Ayuntamiento una base documental sobre el patrimonio natural de Confrides-L’Abdet, que podrá utilizarse para futuras actuaciones de conservación, educación ambiental, divulgación y promoción del entorno natural.

Investigación social y talleres con las personas mayores

El segundo proyecto, desarrollado desde el ámbito de la Sociología, ha tenido como objetivo conocer en profundidad la realidad de las personas mayores del municipio.

El trabajo ha analizado sus necesidades, condiciones de vida, redes familiares y comunitarias de apoyo, recursos existentes, participación social y posibles situaciones de vulnerabilidad o soledad no deseada. También se han recogido testimonios relacionados con la memoria social local y se han identificado posibles líneas de actuación para el futuro.

La investigación ha tenido además una importante dimensión práctica. Durante los meses de julio y agosto se han desarrollado diferentes talleres y actividades con las personas mayores, creando espacios de acompañamiento, convivencia y participación.

Estas actividades han permitido trabajar aspectos relacionados con la memoria, el intercambio de experiencias y la participación social, además de favorecer la relación entre los participantes y la recuperación de vivencias y recuerdos vinculados a la historia del municipio.

El proyecto ha permitido, por tanto, combinar el análisis sociológico con un trabajo directo con las personas mayores, convirtiendo el Centro Social CIRER en un espacio de encuentro, escucha y participación.

Como resultado, el Ayuntamiento contará con un diagnóstico sociológico de la población mayor, acompañado de la documentación generada durante el proyecto y de propuestas que podrán servir de referencia para futuras actuaciones municipales.

Rubén Picó: «El trabajo que queda es tan importante como el que se ha realizado durante estos meses»

El alcalde de Confrides-L’Abdet, Rubén Picó, ha querido agradecer a las estudiantes de la Universidad de Alicante el trabajo realizado durante estos meses y ha destacado la importancia de que sus proyectos dejen resultados que puedan seguir utilizándose en el municipio.

«Para Confrides-L’Abdet ha sido una experiencia muy importante. Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de contar con dos jóvenes universitarias que han desarrollado trabajos directamente relacionados con nuestra realidad y que ahora dejan una documentación que permanecerá en el municipio», ha señalado.

El alcalde ha destacado especialmente el proyecto de Biología: «Se ha hecho un trabajo muy importante de recopilación, identificación y catalogación de nuestra flora y vegetación. Ahora tenemos esa información organizada y documentada, algo que hasta este momento no teníamos de esta manera y que nos permitirá seguir conociendo y protegiendo nuestro patrimonio natural».

Respecto al proyecto de Sociología, Picó ha puesto el acento en su dimensión humana: «No se ha limitado a estudiar la realidad de nuestros mayores. Se ha trabajado directamente con ellos, se han realizado diferentes talleres y actividades y se ha generado un espacio de acompañamiento, participación y recuperación de la memoria. Para un municipio como el nuestro, este trabajo tiene un enorme valor».

«Quiero agradecer sinceramente a las estudiantes su dedicación, su esfuerzo y la implicación que han tenido con Confrides-L’Abdet. Han trabajado durante todo el verano y dejan un resultado que va mucho más allá del periodo de sus prácticas», ha añadido el alcalde.

Picó también ha agradecido a la Universidad de Alicante la posibilidad de participar en el programa Campus Rural: «La universidad tiene mucho que aportar al medio rural y estos dos proyectos son un buen ejemplo. Los conocimientos que se generan desde la universidad pueden tener una aplicación real en nuestros pueblos y, al mismo tiempo, los estudiantes pueden conocer de primera mano la realidad de nuestros municipios».

Con la finalización de los proyectos el 31 de agosto, Confrides-L’Abdet incorpora así una nueva documentación sobre su patrimonio natural y sobre su realidad social. Un trabajo realizado desde la Universidad de Alicante que queda ahora a disposición del municipio como patrimonio documental y como punto de partida para futuras actuaciones.