SkyFest Benidorm empieza a lo grande con su “Opening”, un evento con entrada libre y gratuita

SkyFest inaugura el verano con una fiesta gratuita a beneficio de Anémona, el Doble Amor y las Festes Majors Patronals

También se pondrán a la venta entradas para el ‘front stage’ al precio de cinco euros cuya recaudación será para las tres entidades

El locutor Tony Aguilar da a conocer un cartel encabezado por Bombai y David Otero y con numerosos artistas confirmados

El recinto SkyFest comenzará su andadura con una fiesta de inauguración benéfica que tendrá lugar el próximo domingo 28 de junio a partir de las 18 horas. La presentación de esta SkyFest Opening ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Benidorm con el concejal de Eventos, Jesús Carrobles; el CEO del recinto SkyFest, Alex Frattini y el presentador y locutor Tony Aguilar, que ha intervenido por videoconferencia.

La fiesta de inauguración se celebra también a beneficio del centro ocupacional Doble Amor, de la asociación Anémona y de las Festes Majors Patronals, cuyos máximos representantes, José Luis Calvo, María Botella y Ramón Cano, respectivamente, han estado presentes en la presentación.

La inauguración llegará con un formato “muy atractivo para jóvenes, familias y visitantes que buscan planes musicales en Benidorm” ha dicho Carrobles, que ha avanzado que la entrada es “gratuita para todos” y que se realiza de la mano del espectáculo ‘Los 40 Playa Pop’. No obstante, se pondrán a la venta localidades para ubicarse en el ‘front stage’ al precio de cinco euros, cuya recaudación se destinará a las tres entidades citadas. Estas entradas pueden adquirirse a través de la página web www.benidormskyfest.com.

Tony Aguilar ha avanzado la presencia de artistas ya confirmados como Bombai y David Otero “que refuerzan el perfil mediterráneo y popular del evento”. Bombai es una banda valenciana con estilo fresco cuya música “encaja con un festival de este tipo y con un público que busca canciones reconocibles, ambiente familiar y energía veraniega”. David Otero, conocido por su etapa en ‘El canto del Loco’ y su trayectoria en solitario concita a públicos de distintas edades.

Aguilar ha detallado que el evento dará comienzo a las 18 horas con el Dj Aitor Belda “para ir calentando el ambiente” y contará con las actuaciones de Paula Koops, Adexe&Nau, Kuve, Mayo, Denna, Malva, Carlos Marco, Javi Crespo, Guille Toledano y Kenneth.

Frattini, por su parte, ha expresado su “ilusión por comenzar este proyecto” y ha mostrado su deseo de “hacer un evento en el que participe Benidorm y por eso para nosotros era fundamental que fuera gratuito”. “Queremos llegar a todos, ayudar a todos con esta iniciativa y apostar por Benidorm como capital del entretenimiento” ha añadido. Asimismo, el CEO del SkyFest ha avanzado que para el año que viene ya está confirmada la presencia de El Barrio.

Jesús Carrobles ha cerrado la presentación asegurando que este proyecto “va a beneficiar mucho a la ciudad y esa implicación con Benidorm la demuestra con este primer evento benéfico”.