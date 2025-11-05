Situación crítica en el Hospital de Villajoyosa por el colapso de pacientes

La falta de camas y de personal sanitario ha llevado a que 21 pacientes permanezcan en los pasillos, según han confirmado fuentes sindicales. El delegado sindical de Comisiones Obreras en el hospital, Juan Ramón Such, ha denunciado públicamente esta situación y ha asegurado que el centro se encuentra al límite, tanto por la falta de recursos materiales como humanos.

Por su parte, la diputada socialista Maite García ha señalado que la situación actual es incluso peor que hace un año y medio, cuando el PSPV-PSOE ya reclamó en Les Corts un incremento urgente de la plantilla del centro hospitalario.

El PSOE ha exigido explicaciones a la Conselleria de Sanidad sobre la saturación del servicio de Urgencias y ha pedido conocer el número de pacientes derivados a hospitales privados de Benidorm. Algunas de las cifras de estas derivaciones nos las detallan desde el sindicato.

Desde Comisiones Obreras han confirmado que se han producido varias comunicaciones formales a la Conselleria para trasladar la gravedad de la situación, sin haber recibido hasta el momento una respuesta efectiva.

JU

Además, se ha conocido que Pascual Pastor, quien ha estado al frente del Hospital de La Vila durante el último año, desde antes de ayer ya no es gerente del Hospital Comarcal y esta ha pasado a cargo de Beatriz Massa, hasta ahora responsable del departamento de salud de Elda.