El servicio de TRAM entre Hospital Vila y Benidorm interrumpirá su servicio a partir del lunes 24 de noviembre de 2025

La última fase de las obras de duplicación de vía y electrificación que se ejecutan en la Línea 1 conlleva este corte que se prolongará hasta mediados de diciembre en un proyecto con un presupuesto total cercano a los 40 millones de euros y que está financiado con fondos de la Unión Europea Next Generation

Está previsto ofrecer servicio alternativo de autobús con parada en Creueta, Costera Pastor, Hospital Vila, Cala Finestrat y Benidorm. En el tramo afectado, únicamente quedará sin servicio de autobús el apeadero de Terra Mítica.

Los trabajos que se han ejecutado a lo largo de este año han permitido duplicar la vía a nivel de infraestructura, incluida la ejecución de un nuevo viaducto sobre el Barranco del Murtal. Además, se han dispuesto nuevas instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias y la adaptación de las existentes, incluso la modificación de enclavamientos. En la misma actuación, se han rehabilitado los apeaderos Cala Finestrat y Terra Mítica con los nuevos requerimientos de accesibilidad y equipamientos y se mejora el acceso al Hospital de la Marina Baixa desde el apeadero de Hospital Vila con la instalación de un ascensor para dotar de un mejor acceso y cumplir con los criterios de accesibilidad.