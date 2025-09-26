Sostenibilidad

Reunión del Comité Técnico de la “S sostenibilidad turística” de La Nucía

El municipio recibió por primera vez el certificado “S Sostenibilidad Turística” en 2025

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Reunión del Comité Técnico de la “S sostenibilidad turística” de La Nucía
Reunión del Comité Técnico de la “S sostenibilidad turística” de La Nucía | Onda Cero Marina Baixa

La reunión tuvo lugar en el Edifici dels Esports y en ella se abordaron y analizaron los retos futuros que se plantean en clave turística en La Nucía teniendo en cuenta la situación actual y entendiendo el turismo como motor económico, y como industria transformadora concretamente en clave deportiva.

El municipio recibió por primera vez el certificado “S Sostenibilidad Turística” 2025. Un distintivo del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) que garantiza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que a gestión y prestación de los servicios turísticos se refiere.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer