Reunión del Comité Técnico de la “S sostenibilidad turística” de La Nucía

La reunión tuvo lugar en el Edifici dels Esports y en ella se abordaron y analizaron los retos futuros que se plantean en clave turística en La Nucía teniendo en cuenta la situación actual y entendiendo el turismo como motor económico, y como industria transformadora concretamente en clave deportiva.

El municipio recibió por primera vez el certificado “S Sostenibilidad Turística” 2025. Un distintivo del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) que garantiza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que a gestión y prestación de los servicios turísticos se refiere.