La Residencia Santa Marta de Villajoyosa celebra la verbena solidaria del 40 aniversario el 5 de septiembre

La Residencia Santa Marta de Villajoyosa celebra su tradicional verbena solidaria el próximo 5 de septiembre. Este año, además, conmemorará el 40 aniversario del centro asistencial y está organizada por la Asociación de Familiares y Amigos de la Residencia Santa Marta y el Ayuntamiento.

El evento solidario tendrá lugar en los jardines de este centro asistencial municipal. El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “la Residencia Santa Marta hace una labor encomiable con nuestros mayores y con esta verbena solidaria podemos contribuir y realzar todo su trabajo y dedicación a los usuarios”.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, indicó que “los familiares y amigos recuperaron este evento solidario para todos y son ellos, junto con los usuarios, los que se han encargado de preparar toda la decoración y de organizar este acto”.

La Verbena Solidaria tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, a las 20.00 horas, en los jardines de la Residencia Santa Marta.

La cita para recaudar fondos tendrá un precio simbólico de 25 euros con los que se podrá disfrutar de un aperitivo, una consumición y una actuación musical. También habrá una tómbola con productos donados por comercios locales. Las entradas ya pueden adquirirse en la misma Residencia Santa Marta o en negocios como Flors i Fulles, Regals Begoña, Carmina, Vetes i Fils y Farmacia C/Colón.

El Alcalde Marcos Zaragoza invitó a toda la ciudadanía a esta iniciativa, que es “una forma de apoyar y acompañar al centro y dar visibilidad a nuestros mayores”. El primer edil indicó que “será una jornada especial para demostrar, una vez más, que la solidaridad es el mejor motor del municipio”.