Renovación de conducciones de la red de agua en La Cala de Finestrat

En marcha los trabajos para renovar conducciones de agua en el carrer Callosa d’En Sarrià de La Cala. Allí estuvo la alcaldesa, Nati Algado, el concejal de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret, junto al Ingeniero de Obra civil, Óscar Llorca y el jefe de Obra de Veolia, Pablo Alemany.

“Hemos aprovechado unas obras de baja tensión que había este mes en ejecución en este mismo vial, carrer Callosa d’En Sarrià, para renovar las conducciones de agua. Habíamos detectado que, debido a su antigüedad, se producían fugas. Así que hemos renovado la tubería por otra nueva de fundición, con mucha mayor vida útil y, sobre todo, más eficiencia al prevenir estas fugas”, afirmó la Alcaldesa, Nati Algado.

Son cerca de 200 metros de longitud de actuación para renovar estas conducciones y prevenir incidencias en la red de agua, sobre todo de las viviendas de la parte baja de La Cala.

La inversión asciende a cerca de 50.000€, sufragados a través del fondo de renovación de la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Veolia (antigua Hidraqua). Y la previsión es que finalicen en abril.

En este sentido cabe recordar otras actuaciones en ejecución, impulsadas también desde el Ayuntamiento y Veolia, para maximizar la eficiencia en la red de agua de todo el término municipal mediante la sensorización del ciclo hídrico. Estas 17 acciones permiten controlar de manera más efectiva la calidad del agua, la monitorización de puntos de vertido y detectar de manera automática cualquier incidencia. “La gestión eficiente del agua es una prioridad. Y seguiremos trabajando para garantizar al máximo su uso eficiente en Finestrat”.