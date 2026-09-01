Puesta a punto de los centros educativos de Finestrat para el inicio del nuevo curso escolar

El Ayuntamiento de Finestrat ultima estos días la puesta a punto de sus centros educativos de cara al inicio del nuevo curso escolar. La alcaldesa, Nati Algado, y la concejala de Educación, Beatriz Quintillán, han visitado el CEIP Balcó de Finestrat y el CEIP Puig Campana para comprobar de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo en ambos colegios. Durante estas semanas se han realizado diferentes actuaciones de pintura, mantenimiento y jardinería, con el objetivo de que las instalaciones estén cuidadas y preparadas para recibir al alumnado y al personal docente con todas las garantías. La alcaldesa Nati Algado ha destacado que “ya queda poco para volver a clase y desde el Ayuntamiento estamos haciendo los deberes para que nuestros colegios estén a punto. Durante el verano aprovechamos el periodo sin actividad lectiva para realizar trabajos de mantenimiento y mejora que permitan comenzar el curso con unas instalaciones cuidadas y en las mejores condiciones”.

Por su parte, la concejala de Educación, Beatriz Quintillán, ha señalado la importancia de “mantener una atención constante a nuestros centros educativos y responder a las necesidades que van surgiendo, especialmente durante el periodo estival, cuando podemos realizar determinadas actuaciones sin interferir en la actividad de las aulas”. Desde el Ayuntamiento de Finestrat se continúa trabajando para mantener y mejorar los espacios educativos municipales, entendiendo que contar con centros cuidados, y en buenas condiciones contribuye también al bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa. Con estas actuaciones, Finestrat prepara ya sus colegios para el regreso a las aulas y para afrontar un nuevo curso escolar que dará comienzo el próximo 9 de septiembre.