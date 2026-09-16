OBRAS

El puente de Villajoyosa cambia la circulación a partir del lunes por las obras

El lunes 21 de septiembre se abrirá el carril más cercano al mar y se cerrará el otro para continuar con los trabajos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El puente de Villajoyosa cambia la circulación a partir del lunes por las obras
El puente de Villajoyosa cambia la circulación a partir del lunes por las obras | Onda Cero Marina Baixa

Las obras del puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa obligarán a modificar de nuevo la circulación a partir del próximo lunes, 21 de septiembre. En el caso del tráfico rodado, se abrirá el carril situado más cerca del mar, que permanece cerrado actualmente, mientras que se cerrará el otro carril para poder continuar con los trabajos. Se mantendrá el mismo sentido de circulación, hacia el centro urbano.

También habrá cambios para los peatones. El paso volverá a realizarse por la acera del lado del mar, una vez finalizadas las aceras de las calles Pelayo y Cervantes. Además, la calle Mestre Pons recuperará el doble sentido de circulación, una medida necesaria para poder continuar con los trabajos en la calle Pelayo.

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