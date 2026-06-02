PSOE y Compromís solicitan un pleno extraordinario en La Vila Joiosa para apoyar las reivindicaciones del profesorado y la escuela pública

Los grupos municipales Socialista y Compromís en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa han solicitado formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir y votar una moción en defensa de las reivindicaciones del profesorado valenciano y de la mejora de la escuela pública. La petición plantea que el Ayuntamiento muestre su apoyo institucional a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública, inmersos actualmente en una huelga indefinida iniciada el pasado 11 de mayo de 2026.

Esta movilización educativa constituye la más larga y amplia de las últimas décadas en el País Valencià y cuenta con el respaldo mayoritario de las principales organizaciones sindicales del País Valencià.

En el texto presentado, PSOE y Compromís alertan del “deterioro estructural” que sufre la escuela pública valenciana y advierten de que las actuales condiciones laborales del profesorado repercuten directamente en la calidad educativa, el alumnado y las familias.

La moción recoge las principales reivindicaciones del sector educativo, entre ellas la reducción de ratios por aula, la disminución de la carga burocrática del personal docente, el incremento de plantillas y personal de apoyo, la mejora salarial, la protección del valenciano como lengua vehicular y la ejecución urgente de inversiones en infraestructuras educativas públicas.

Especialmente, los grupos firmantes subrayan la situación de La Vila, donde el IES Marcos Zaragoza continúa manteniendo parte de sus instalaciones en barracones, además de otras necesidades de mejora existentes en distintos centros educativos del municipio.

Entre los acuerdos propuestos, la iniciativa reclama a la Conselleria de Educación que abra una negociación real y efectiva con el profesorado y sus representantes sindicales, así como la aprobación de un plan urgente de mejora de infraestructuras educativas, con atención especial a municipios como La Vila Joiosa.

Asimismo, la moción propone que el Ayuntamiento ponga espacios municipales a disposición de la comunidad educativa para actividades y reuniones en defensa de la escuela pública.

PSOE y Compromís piden que los acuerdos adoptados sean trasladados a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Educación, a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, a las organizaciones sindicales educativas y a los centros docentes de La Vila Joiosa.

Con esta iniciativa, ambas formaciones aseguran querer situar la defensa de la educación pública como una prioridad política y social y mostrar el respaldo institucional del municipio a las reivindicaciones del profesorado valenciano.