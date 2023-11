Los Presupuestos de La Vila ascenderán a 41.7 millones de euros

El gobierno local de la Vila llevará al próximo pleno la aprobación de los presupuestos de 2024, con un importe de 41.700 euros

Así lo ha dado a conocer el alcalde, Marcos Zaragoza, en la entrevista realizada hoy en Más de Uno Marina Baixa. Unos presupuestos con los que, según ha destacado, pretende impulsar todos los proyectos con los que se presentó a las elecciones y sin los cuales es inviable llevar a cabo la gestión ni de un ayuntamiento ni de ninguna empresa privada. Zaragoza ha declarado que son unos presupuestos "cautelosos", muy trabajados, y que por primera vez en dos décadas se presentarán y aprobarán en tiempo y forma. Además, suponen un incremento de un 6% respecto a los últimos aprobados en La Vila

Un aumento en gastos, y en ingresos, que sin embargo no llevará aparejada una subida de tasas o impuestos, al menos de momento. Zaragoza no descarta que en un futuro, La Vila, como poblaciones vecinas, tenga que ajustar la tasa de la basura a los costes impuestos por la nueva ley de residuos impulsada desde Europa y el Gobierno Central, pero no tendrá que hacerlo por el momento. Eso sí, la cuantía que se gastará en el ayuntamiento, al año, aumentará en 300.000 euros, la misma cantidad que el nuevo gobierno local destinó para finalizar este año con una modificación presupuestaria.

También se acometerán deficiencias estructurales y de gestión heredadas del anterior equipo de gobierno, y se incrementarán las partidas para otros servicios públicos, entre los que figura el mantenimiento de jardines, Bienestar Social o Seguridad Ciudadana.

El documento de los presupuestos ha sido presentado hoy a la oposición en comisión informativa.