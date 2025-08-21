El pleno de Villajoyosa aprueba la inclusión de nuevos proyectos con un crédito de 23 millones de euros

El Ayuntamiento de Villajoyosa destinará más de 23 millones de euros a distintos proyectos para el municipio. El Pleno de este jueves ha aprobado la modificación presupuestaria por créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con un préstamo bancario para poder afrontar estas actuaciones. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y Gente Per La Vila, mientras que PSOE, Compromís y VOX han votado en contra.

Entre los proyectos que se contemplan están el colector de aguas del Refoio, la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio o la Casa de la Música.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha explicado que estas inversiones son productivas, necesarias, urgentes y van a permitir desarrollar la ciudad en varios ejes.

Por su parte, Andreu Verdú, portavoz del partido socialista tildaba de camino fácil este crédito y señalaba que esta decisión endeudará a los vileros.

El Pleno también aprobó con el voto a favor del gobierno local, PSOE, Compromís y Gent per La Vila y la abstención de Vox, el Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Villajoyosa; y la designación de patronos para la Fundación Discover.