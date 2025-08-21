PLENO

El pleno de Villajoyosa aprueba la inclusión de nuevos proyectos con un crédito de 23 millones de euros

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor el gobierno local y Gent per La Vila y han votado en contra el PSOE, Compromís y Vox.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El Ayuntamiento de Villajoyosa destinará más de 23 millones de euros a distintos proyectos para el municipio. El Pleno de este jueves ha aprobado la modificación presupuestaria por créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con un préstamo bancario para poder afrontar estas actuaciones. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y Gente Per La Vila, mientras que PSOE, Compromís y VOX han votado en contra.

Entre los proyectos que se contemplan están el colector de aguas del Refoio, la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio o la Casa de la Música.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha explicado que estas inversiones son productivas, necesarias, urgentes y van a permitir desarrollar la ciudad en varios ejes.

Por su parte, Andreu Verdú, portavoz del partido socialista tildaba de camino fácil este crédito y señalaba que esta decisión endeudará a los vileros.

El Pleno también aprobó con el voto a favor del gobierno local, PSOE, Compromís y Gent per La Vila y la abstención de Vox, el Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Villajoyosa; y la designación de patronos para la Fundación Discover.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer